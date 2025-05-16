Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 288 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ Công ty cung cấp

Tiếp nhận và tư vấn các đơn hàng từ số hotline, page, web, tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất ( tư vấn gói khám, dịch vụ khám,...)

Thu nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại đó

Chăm sóc và quản lý thông tin khách hàng qua điện thoại trên Data của công ty.

Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của Công ty tới khách hàng

Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của Công ty

Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ;

Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lễ Tết, quà tặng. Thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi ưu đãi cho họ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan

Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, ko nói tiếng địa phương

Có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng hoặc kinh doanh

Làm việc độc lập & theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo các kỹ năng word, excel

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống phàn nàn, xử lý từ chối tốt

Nhanh nhẹn

Kỹ năng quản lý công việc

Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7-9 triệu/ tháng

Được đào tạo kiến thức về dịch vụ y tế của phòng khám.

Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT...

Được hưởng các chế độ thưởng các ngày Lễ 30/4+1/5, 2/9, Tết.....

Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

