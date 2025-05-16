Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 288 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ Công ty cung cấp
Tiếp nhận và tư vấn các đơn hàng từ số hotline, page, web, tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất ( tư vấn gói khám, dịch vụ khám,...)
Thu nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại đó
Chăm sóc và quản lý thông tin khách hàng qua điện thoại trên Data của công ty.
Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của Công ty tới khách hàng
Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của Công ty
Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ;
Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lễ Tết, quà tặng. Thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi ưu đãi cho họ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan
Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, ko nói tiếng địa phương
Có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng hoặc kinh doanh
Làm việc độc lập & theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo các kỹ năng word, excel
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống phàn nàn, xử lý từ chối tốt
Nhanh nhẹn
Kỹ năng quản lý công việc
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7-9 triệu/ tháng
Được đào tạo kiến thức về dịch vụ y tế của phòng khám.
Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT...
Được hưởng các chế độ thưởng các ngày Lễ 30/4+1/5, 2/9, Tết.....
Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 288 Hồ Tùng Mậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

