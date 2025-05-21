Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn - Liễu Giai - Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận data từ nguồn Marketing của công ty để khai thác và tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm du lịch của công ty.

Giải đáp cho khách hàng các thắc mắc liên quan đến sản phẩm du lịch của công ty.

Theo dõi để hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ du lịch của công ty.

Khai thác, xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh, ...

Có 1 năm kinh nghiệm bán hàng và kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch. Đặc biệt là kinh nghiệm bán hàng tư vấn online.

Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý khách hàng.

Kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương 1 lần / 1 năm;

Du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 năm 1 lần;

Chế độ phép năm, đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi kết thúc thử việc(công ty chịu toàn bộ chi phí đòng BHXH);

Hưởng chế độ thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 theo chính sách công ty;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viên uy tín;

Hưởng mức thưởng doanh thu theo tháng hấp dẫn;

Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển;

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do công ty tài trợ 100%;

Đối với nhân viên gắn bó lâu dài được công ty chi trả 100% gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

Mức lương từ 10 đến 15 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE

