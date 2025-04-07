Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 6, Toà Nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện triển khai chính xác & giám sát đơn hàng thành công;
Chăm sóc khách hàng theo tuyến khách hàng được phân công;
Theo dõi, xử lý khiếu nại của khách hàng, xử lý các sự cố dịch vụ & lập biên bản, giải quyết các sự cố;
Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tối thiểu từ một năm trở lên;
Có kinh nghiệm về tư vấn và chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực Bưu chính, Vận tải, Logistic, Kho vận... là một lợi thế (nhưng không bắt buộc).
Khéo léo ứng xử, không nói ngọng hoặc giọng địa phương
Thành thạo các kĩ năng mềm của Tin học văn phòng

Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Tầng 8 - Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

