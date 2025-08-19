Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26/11F Xuân Thới Đông 1 Xuân Thới Đông Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc hàng ngày:

Kiểm tra và phản hồi email: báo giá, giải đáp thắc mắc của khách hàng và VF.

Hỗ trợ kỹ thuật viên xử lý các vấn đề phát sinh.

Ghi nhận, thống kê và cập nhật đơn sửa chữa hàng ngày lên file Excel chung.

Điều phối, nhận – gửi Pin tại kho; ghi nhận thông tin tồn kho Pin.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng qua Zalo.

Gửi bổ sung báo giá cho các trường hợp sửa chữa trong và ngoài bảo hành.

Gửi báo cáo kỹ thuật cho XDV các trường hợp đặc biệt (test khí, insulation, Main Fuse, BDU,...).

Ghi nhận đơn bảo hành từ Zalo và email.

Xử lý các yêu cầu công việc từ phía Hà Nội.

Ghi nhận đơn hàng đã được khách hàng đồng ý và thông báo lên nhóm Zalo chung.

Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa (BBNT) khi có thay đổi thông tin đại lý (địa chỉ, người đại diện,...).

Tạo và chỉnh sửa đơn AMS khi bị trả về.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến giá phụ tùng, công sửa chữa cho kế toán.

Cập nhật doanh thu lên file Excel để kế toán tổng hợp báo cáo.



2. Công việc hàng tuần:

Gửi báo cáo tuần cho Phương Anh (thứ 5) và anh Khánh (thứ 6).

Gửi báo cáo đơn sửa chữa cho VF (2-3 lần/tuần, tùy yêu cầu).



3. Công việc hàng tháng:

Gửi báo cáo doanh thu trong bảo hành cho Phương Anh và kế toán vào ngày 1 hàng tháng.

Thống kê BBNT, lập danh sách và gửi bản cứng ra Hà Nội.

Tổng hợp và nén báo cáo sửa chữa hàng tháng gửi cho Phương Anh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, …..

Kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm làm sales admin, chăm sóc vận hành.

Kỹ năng tổng hợp và báo cáo dữ liệu tốt trên exel.

Chủ động, phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận liên quan.

Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, nhanh nhạy xử lý các vấn đề phát sinh.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, giao tiếp rõ ràng.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận trên 7tr chưa bao gồm phụ cấp khác.

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7: 8h00-17h30, nghỉ trưa 12h00-13h30.

Đóng khi vào hợp đồng chính thức theo Luật lao động BHXH, BHYT, BHTN.

Hỗ trợ điện thoại, ăn trưa 30k/ngày, khoảng 720k - 750k / tiền cơm trưa.

Khi lên chính thức mỗi tháng có 1 ngày nghỉ phép năm,được sắp xếp nghỉ định kỳ hàng tháng.

Thưởng lễ tết theo văn hóa

Môi trường thuận lợi cho rèn luyện nâng cao kỹ năng tiếng Trung giao tiếp.

Được đào tạo chuyên sâu, học tập nâng cao kỹ năng và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

