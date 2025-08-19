Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng ICONDENIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại ICONDENIM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17/6 Bùi Cẩm Hổ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Độ tuổi từ 18 đến 25.
-Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng.
-Xử lý tình huống tốt
-Nắm rõ các kiến thức cơ bản về quy trình vận hành đơn hàng
-Không vướng bận lịch học - có thể làm Full Time giờ hành chính
Tại ICONDENIM Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng KPIs + Bonus Target
-Thưởng thâm niên, lễ Tết, lương tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,...
-Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống
-Review lương 1 lần/năm.
-Chương trình đào tạo định kì
-Môi trường làm việc trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICONDENIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
