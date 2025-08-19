Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng ICONDENIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17/6 Bùi Cẩm Hổ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

-Độ tuổi từ 18 đến 25.

-Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng.

-Xử lý tình huống tốt

-Nắm rõ các kiến thức cơ bản về quy trình vận hành đơn hàng

-Không vướng bận lịch học - có thể làm Full Time giờ hành chính

Tại ICONDENIM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng KPIs + Bonus Target

-Thưởng thâm niên, lễ Tết, lương tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,...

-Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống

-Review lương 1 lần/năm.

-Chương trình đào tạo định kì

-Môi trường làm việc trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICONDENIM

