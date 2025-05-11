Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Theo dõi và xử lý đơn hàng trên các sàn TMĐT Shopee, Tiktok.
Trực và chat trên Sàn TMĐT để kịp thời giải đáp thắc mắc, tư vấn cho khách hàng.
Một số công việc khác trong phạm vi.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo công cụ chat Shopee, TikTok Shop
Xử lý tin nhắn nhanh, chính xác
Có khả năng đa nhiệm và chịu áp lực
Có từ 6 tháng kinh nghiệm CSKH sàn TMĐT
Xử lý tin nhắn nhanh, chính xác
Có khả năng đa nhiệm và chịu áp lực
Có từ 6 tháng kinh nghiệm CSKH sàn TMĐT
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 4 triệu/tháng
Off linh hoạt 4 ngày/tháng
Thưởng tháng 13 đầy đủ, thưởng lễ
Tăng lương theo năng lực , chất lượng công việc
Môi trường làm việc năng động trẻ trung
Du lịch, team building liên hoan hàng năm theo chính sách của công ty
Có cơ hội học tập và phát triển, thăng tiến
Off linh hoạt 4 ngày/tháng
Thưởng tháng 13 đầy đủ, thưởng lễ
Tăng lương theo năng lực , chất lượng công việc
Môi trường làm việc năng động trẻ trung
Du lịch, team building liên hoan hàng năm theo chính sách của công ty
Có cơ hội học tập và phát triển, thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI