Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Theo dõi và xử lý đơn hàng trên các sàn TMĐT Shopee, Tiktok.

Trực và chat trên Sàn TMĐT để kịp thời giải đáp thắc mắc, tư vấn cho khách hàng.

Một số công việc khác trong phạm vi.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo công cụ chat Shopee, TikTok Shop

Xử lý tin nhắn nhanh, chính xác

Có khả năng đa nhiệm và chịu áp lực

Có từ 6 tháng kinh nghiệm CSKH sàn TMĐT

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 4 triệu/tháng

Off linh hoạt 4 ngày/tháng

Thưởng tháng 13 đầy đủ, thưởng lễ

Tăng lương theo năng lực , chất lượng công việc

Môi trường làm việc năng động trẻ trung

Du lịch, team building liên hoan hàng năm theo chính sách của công ty

Có cơ hội học tập và phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS

