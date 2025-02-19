Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Dương Khuê, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Chăm sóc phụ huynh trước, trong, sau quá trình học

Cung cấp tới phụ huynh các thông tin cần thiết khi học (lịch khai giảng, nhóm lớp, sử dụng App Pasal Junior).

Nắm bắt tình trạng học tập, chủ động liên hệ hỏi thăm phụ huynh định kỳ, từ khi lớp chuẩn bị khai giảng đến khi lớp học đã kết thúc.

Tiếp nhận và xử lý, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại, ý kiến góp ý của phụ huynh/ khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý các thủ tục học tập phát sinh (học lại, huỷ học…).

2. Thực hiện bán khoá học:

Tư vấn phụ huynh đăng ký thêm gói học tiếng Anh tiểu học sau khi gần kết thúc chương trình mầm non. Khai thác khách hàng mới từ nguồn phụ huynh giới thiệu.

3. Các công việc văn phòng tại điểm trường

Phối hợp cùng đội ngũ Giảng viên chuẩn bị tài liệu, học liệu (nếu có)

Thu học phí, lên hóa đơn, hợp đồng cho phụ huynh/ khách hàng.

Xử lý việc thông báo lịch học, lùi lớp, huỷ lớp, chuẩn bị giáo trình buổi khai giảng cho học viên/ phụ huynh.

Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ tại quầy lễ tân

4. Tổ chức các lớp học được phân giao (lớp buổi tối)

Tổ chức các lớp học được phân giao (lớp buổi tối)

Chịu trách nhiệm liên hệ phụ huynh, sắp xếp học viên vào các lớp học theo lịch khai giảng khi được phân giao từ phía Quản lý trực tiếp.

Tiếp nhận, hỗ trợ các thủ tục (bảo lưu, học lại, chuyển lớp,…) đối với các lớp học được phân giao chăm sóc, đảm bảo học viên được hỗ trợ kịp thời, chính xác.

Giới tính nữ, độ tuổi 22 – 28. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, tâm lý.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến mảng chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng phân tích; lắng nghe và xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Không nói ngọng, nói giọng địa phương.

Yêu cầu: có laptop cá nhân

Đăc biệt ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến mảng chăm sóc khách hàng về dịch vụ hoặc sản phẩm giáo dục.Tiếng Anh giao tiếp mức độ cơ bản/khá là một lợi thế khi ứng tuyển.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì

1.Môi trường làm việc

Tại Pasal: “khách hàng là những người bạn, đồng nghiệp là những người anh em”. Nơi bạn sẽ tìm ra tiếng nói và niềm đam mê cháy bỏng của bản thân, Pasal sẽ là ngôi nhà thứ 2 của Bạn.

2. Chính sách đãi ngộ

Lương cứng: 7.000.000 – 9.000.000 + hoa hồng tư vấn (upsales).

Xét duyệt tăng lương cơ bản 1 lần/ năm, đánh giá công việc định kỳ để xét thăng tiến theo lộ trình phát triển sự nghiệp tại Pasal.

Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn và nhận học bổng 100% khóa học Tiếng Anh giao tiếp độc quyền tại Pasal.

Phát triển kỹ năng đội nhóm, teamwork, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

