Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Minh Khải Logistic làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Minh Khải Logistic
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Minh Khải Logistic

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Minh Khải Logistic

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng về các vấn đề liên quan đến dịch vụ vận tải, logistics của công ty.
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc về dịch vụ, giá cước, thời gian vận chuyển, quy trình giao nhận hàng hóa.
Ghi nhận thông tin khách hàng, xử lý đơn hàng, cập nhật thông tin đơn hàng lên hệ thống.
Theo dõi, cập nhật tình trạng đơn hàng, thông báo cho khách hàng về tiến độ giao hàng.
Xử lý các khiếu nại, phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22- 25, không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Minh Khải Logistic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6,5tr/tháng + Phụ cấp, thưởng (nếu có)
Chế độ: nghỉ 04 buổi/tháng; nghỉ lễ, tết theo luật lao động
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Khải Logistic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minh Khải Logistic

Công ty TNHH Minh Khải Logistic

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 60 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

