Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1B Phố Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet

• Demo hướng dẫn online giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm

• Gặp gỡ khách hàng trực tiếp khi cần thiết

• Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với từng khách hàng

• Chốt và ký hợp đồng với khách

• Hỗ trợ khách hàng sau bán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 06 tháng tại vị trí: Tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, telesales,...

• Thành thạo tin học văn phòng và am hiểu internet, mạng xã hội.

• Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng/nói lắp/giọng địa phương.

• Có ý chí cầu tiến, đam mê kiếm tiền.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

