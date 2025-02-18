Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi Nhánh Công Ty TNHH KMTC Logistics Việt Nam Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu

Finding, making the offer, giving advice about the logistics service in Vietnam and oversea for Enterprises

- Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, duy trì mở rộng cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũ

Making the plan to build up the relationship with new customer and keep the relationship with recent customer.

- Tư vấn các gọi dịch vụ xuất nhập khẩu, giải pháp vận chuyển và giao nhận, báo giá, thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng

Giving advice about all the logistics service, making the quotation, making the service contract with customer

- Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để giải quyết các vấn đề phát sinh (khiếu nại, đề xuất của khách hàng, …) nếu có

Cooperating with other department to solve all arising matter ( customer request, complain….) if any.

- Cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan

Update the new stipulation about the import – export file, custom processing....

- Giải quyết các công việc khác theo yêu cầu của quản lý / ban giám đốc.

Other jobs assigned by Managers and Director.