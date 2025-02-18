Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 11 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Lên đơn hàng, phiếu giao hàng cho các đại lý/ CTV
Làm hợp đồng, báo giá, các chương trình bán hàng, chương trình chiết khấu theo tháng/ quý/ năm.
Chăm sóc khách hàng để hỗ trợ các đại lý đạt các chương trình ưu đãi cao trong tháng
Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc theo dõi tiến độ dự án, phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, có ưu tiên khối ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, kinh tế,..
Chịu được áp lực
Tư duy logic, sắp xếp có hệ thống
Làm việc chủ động, bao quát, trách nhiệm cao
Nhanh nhạy và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh
Quản lý hiệu suất cá nhân tốt bao gồm quản lý thời gian, công việc, năng lượng.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, nhanh nhẹn, linh hoạt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cơ bản 9.000.000đ/tháng + KPI + thưởng
Du lịch 2 lần/ năm
Lương tháng thứ 13, KPI quý, KPI năm.
Trợ cấp: xăng xe, điện thoại, gửi xe, ăn trưa
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
