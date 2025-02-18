Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lên đơn hàng, phiếu giao hàng cho các đại lý/ CTV

Làm hợp đồng, báo giá, các chương trình bán hàng, chương trình chiết khấu theo tháng/ quý/ năm.

Chăm sóc khách hàng để hỗ trợ các đại lý đạt các chương trình ưu đãi cao trong tháng

Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc theo dõi tiến độ dự án, phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách.

Tốt nghiệp Đại học, có ưu tiên khối ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, kinh tế,..

Chịu được áp lực

Tư duy logic, sắp xếp có hệ thống

Làm việc chủ động, bao quát, trách nhiệm cao

Nhanh nhạy và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh

Quản lý hiệu suất cá nhân tốt bao gồm quản lý thời gian, công việc, năng lượng.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, nhanh nhẹn, linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản 9.000.000đ/tháng + KPI + thưởng

Du lịch 2 lần/ năm

Lương tháng thứ 13, KPI quý, KPI năm.

Trợ cấp: xăng xe, điện thoại, gửi xe, ăn trưa

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM

