Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Công Ty TNHH Steve Mille
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Steve Mille

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 13 LK3, Khu biệt thự 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Chăm sóc khách hàng và xử lý các case khiếu nại của khách hàng.
Báo cáo tình trạng và các vấn đề liên quan đến đơn hàng do khách hàng phản hồi.
Hỗ trợ việc fulfillment sản phẩm.
Chăm sóc, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng: Update tình trạng đơn hàng, xử lý nếu khách hàng gặp các vấn đề về sản phẩm qua Email, các trang bán hàng và mạng xã hội.
Tư vấn và hướng dẫn khách đặt hàng, chốt đơn.
Thực hiện các công việc liên quan đến các đơn hàng của công ty.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm với vị trí tương đương từ 06 tháng trở lên.
Có khả năng đọc và viết Tiếng Anh.
Kỹ năng tự học hỏi, quan sát, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, tỉ mỉ và cẩn thận.

Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: Lương cứng 7.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng.
Cơ hội đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm.
Tham gia các hoạt động TeamBuilding, sinh nhật, Year end Party...
Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, 80% nhân sự trẻ từ 2k.
Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, Tết theo chính sách của công ty.
Thử việc 1 - 2 tháng nhận 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Steve Mille

Công Ty TNHH Steve Mille

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 31 Ngách 4 Ngõ 289 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

