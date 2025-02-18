Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Quản lý và theo dõi các kênh mạng xã hội của công ty (Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, v.v.).

• Tiếp nhận, phản hồi tin nhắn, bình luận của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.

• Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm nhựa nội thất, chính sách bán hàng, bảo hành và dịch vụ hậu mãi.

• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để hỗ trợ khách hàng chốt đơn, cập nhật thông tin đơn hàng.

• Thu thập phản hồi, đánh giá của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

• Lên kế hoạch, triển khai và theo dõi các chương trình chăm sóc khách hàng trên mạng xã hội.

• Báo cáo tình hình tương tác, đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến hoạt động CSKH trên mạng xã hội.

Quyền lợi

• Lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc, trao đổi khi phỏng vấn

• Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kiến thức về sản phẩm nhựa nội thất.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

• Làm việc tại Hà Nội, phúc lợi theo quy định của Công ty