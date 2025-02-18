Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
- Hà Nội: 06 Kim Đồng – Hoàng Mai
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Quản lý và theo dõi các kênh mạng xã hội của công ty (Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, v.v.).
• Tiếp nhận, phản hồi tin nhắn, bình luận của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.
• Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm nhựa nội thất, chính sách bán hàng, bảo hành và dịch vụ hậu mãi.
• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để hỗ trợ khách hàng chốt đơn, cập nhật thông tin đơn hàng.
• Thu thập phản hồi, đánh giá của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.
• Lên kế hoạch, triển khai và theo dõi các chương trình chăm sóc khách hàng trên mạng xã hội.
• Báo cáo tình hình tương tác, đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến hoạt động CSKH trên mạng xã hội.
Quyền lợi
• Lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc, trao đổi khi phỏng vấn
• Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kiến thức về sản phẩm nhựa nội thất.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
• Làm việc tại Hà Nội, phúc lợi theo quy định của Công ty
