Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Bora Store làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Bora Store
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Bora Store

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Bora Store

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bora Store, Chung cư Lacasta, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Trả lời và tư vấn sản phẩm cho KH trên các nền tảng TMĐT Shopee, Tiktok, Lazada.
- Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh của KH sau mua hàng: hỗ trợ KH đổi/trả, trả lời review, xử lý khiếu nại Trả hàng/hoàn tiền...
- Đề xuất tối ưu, cải thiện chất lượng dịch vụ CSKH...

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ (chưa lập gia đình): Sinh sau 2001. Cầu tiến, trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên là sinh viên các ngành Kinh tế, TMĐT mong muốn làm việc trong lĩnh vực TMĐT.
- Có kinh nghiệm làm việc trên sàn TMĐT là 1 lợi thế.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ đc đào tạo cụ thể.

Tại Bora Store Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội được học hỏi và làm việc trực tiếp với TOP đầu ngành hàng Mẹ và Bé.
- Thu nhập cao từ 8- 15tr (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Chính sách Bảo Hiểm XH cho nhân viên Fulltime.
- Thưởng Lễ/Tết, thưởng lương tháng thứ 13...
- Trợ cấp ăn trưa 35k/ngày.
- Qui trình làm việc hệ thống, bài bản, chú trọng training phát triển cho nhân viên.
- Môi trường làm việc đều là GenZ trẻ trung, lành mạnh, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bora Store

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bora Store

Bora Store

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: No 31 - LK21, khu đất dịch vụ Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

