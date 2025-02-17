Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A75/6B đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Kết nối với khách hàng mới

2. Trực tổng đài/ Xử lý khiếu nại trên Zalo, Mail

3. Tiếp nhận thông tin hàng delay; Xử lý thư hoàn

4. In bill 1 đầu/ bill 3 liên, bill điện tử theo yêu cầu của khách

5. Check hapu

6. Đăng ký phong bì cho khách hàng

7. Hỗ trợ hướng dẫn CSKH mới; các phòng ban khác khi cần thiết

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của BLĐ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, nam/nữ tuổi từ 22-30

- Kinh nghiệm: Dưới 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel

- Giọng nói dễ nghe, nhanh nhẹn, năng động

- Có khả năng xử lí các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG NỘI BÀI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30; từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ Chủ Nhật

- Thu nhập: 7.000.000 – 9.000.000 đồng/ tháng (lương cơ bản, lương trách nhiệm, hoàn thành công việc) + thưởng.

- Thời gian thử việc: 1 tháng, lương thử việc 85%

- Được cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc (máy tính, điện thoại, sim...) và văn phòng phẩm khi cần thiết

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng, nhiệt tình hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.