Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hudland - Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực page- Chat page chốt lịch hẹn khám với khách hàng. Hướng dẫn và giải đáp cho Khách Hàng những thông tin liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám

Chuyển các yêu cầu của khách hàng ngoài khả năng xử lý cho bộ phận phụ trách giải quyết, theo dõi kết quả đến khi hoàn tất và phản hồi cho khách hàng.

Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện và phản hồi nhanh chóng, chính xác, mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành y trở lên

Giới tính Nữ độ tuổi từ 22 đến 28

Ưu tiên kinh nghiệm làm CSKH hoặc tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành y dược

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập trung bình : 8 triệu - 15 triệu (Lương cứng + PHỤ CẤP ĂN TRƯA 25K/NGÀY+ Thưởng )

• Được làm Chứng chỉ hành nghề, BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc.

• Có chế độ lương tháng 13.

• Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản

• Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

