Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Hudland
- Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Trực page- Chat page chốt lịch hẹn khám với khách hàng. Hướng dẫn và giải đáp cho Khách Hàng những thông tin liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám
Chuyển các yêu cầu của khách hàng ngoài khả năng xử lý cho bộ phận phụ trách giải quyết, theo dõi kết quả đến khi hoàn tất và phản hồi cho khách hàng.
Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện và phản hồi nhanh chóng, chính xác, mang lại sự hài lòng cho khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành y trở lên
Giới tính Nữ độ tuổi từ 22 đến 28
Ưu tiên kinh nghiệm làm CSKH hoặc tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành y dược
Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập trung bình : 8 triệu - 15 triệu (Lương cứng + PHỤ CẤP ĂN TRƯA 25K/NGÀY+ Thưởng )
• Được làm Chứng chỉ hành nghề, BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc.
• Có chế độ lương tháng 13.
• Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản
• Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
