Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngã 3 Tố Hữu - Mỗ Lao, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Thực hiện các công việc hàng ngày của chăm sóc khách hàng: Gọi điện khảo sát hài lòng Khách hàng sau khi mua xe và sau khi làm Dịch vụ; Gọi điện nhắc lịch bảo dưỡng, sửa chữa cho Khách hàng, chịu trách nhiệm mời Khách hàng quay lại Đại lý làm bảo dưỡng, sửa chữa xe

Trực hotline Chăm sóc khách hàng: hỗ trợ giải đáp thắc mắc yêu cầu của Khách hàng liên quan đến các Dịch vụ, hoạt động của Đại lý.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc, yêu cầu Khách hàng từ nguồn khảo sát hoặc từ nguồn hotline

Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu về hiệu quả liên hệ Khách hàng: Số lượng cuộc gọi khoảng 100 cuộc/ngày, liên hệ thành công, tỷ lệ Khách hàng quay lại.

Tổng hợp báo cáo hiệu quả cuộc gọi hàng ngày, hàng tháng.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Chiều cao tối thiểu từ 1m60, ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt, linh hoạt

Không nói giọng địa phương, nói ngọng

Tác phong nhanh nhẹn chuyên nghiệp, có tinh thần hỗ trợ, làm việc theo nhóm.

Có kỹ năng lắng nghe và khai thác thông tin

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng trong ngành nghề ô tô

Kinh nghiệm Telesale, Chăm sóc khách hàng từ 1 năm

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

