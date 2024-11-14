Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Vận hành, chạy ads trên sàn TMĐT Shopee
Quản lý và giám sát các chỉ số hoạt động của Shop
Xây dựng + tối ưu SEO sản phẩm và gian hàng
Chăm sóc, tư vấn cho khách hàng trên các kênh thương mại điện tử
Xây dựng triển khai chiến lược doanh thu theo tháng, quý
Trển khai tăng truy cập ngoại sàn từ các nền tảng khác
Làm việc với BD, KAM ngành hàng các chương trình MKT + sale
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Vận hành, quản lý Sàn TMĐT từ 06 tháng trở lên.
Có khả năng tốt về tư duy phân tích
Tâm huyết và quyết liệt với mục tiêu kinh doanh
Có tham vọng thăng tiến sự nghiệp mạnh mẽ với tính kỷ luật tự giác cao
Có gu thẩm mỹ tốt và thành thạo chỉnh sửa ảnh/video là một điểm cộng
Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng upto 8 Triệu + hoa hồng doanh thu, thu nhập upto 20 Triệu
Hỗ trợ đào tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thực chiến và học được nhiều, học được nhanh trong thời gian ngắn
Được trao quyền sáng tạo, lên ý tưởng, đưa ra các đề xuất và sáng kiến, thực thi các ý tưởng mới lạ
Được luân chuyển vị trí nếu ứng viên mong muốn học hỏi thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
