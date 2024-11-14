Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Vận hành, chạy ads trên sàn TMĐT Shopee

Quản lý và giám sát các chỉ số hoạt động của Shop

Xây dựng + tối ưu SEO sản phẩm và gian hàng

Chăm sóc, tư vấn cho khách hàng trên các kênh thương mại điện tử

Xây dựng triển khai chiến lược doanh thu theo tháng, quý

Trển khai tăng truy cập ngoại sàn từ các nền tảng khác

Làm việc với BD, KAM ngành hàng các chương trình MKT + sale

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Vận hành, quản lý Sàn TMĐT từ 06 tháng trở lên.

Có khả năng tốt về tư duy phân tích

Tâm huyết và quyết liệt với mục tiêu kinh doanh

Có tham vọng thăng tiến sự nghiệp mạnh mẽ với tính kỷ luật tự giác cao

Có gu thẩm mỹ tốt và thành thạo chỉnh sửa ảnh/video là một điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng upto 8 Triệu + hoa hồng doanh thu, thu nhập upto 20 Triệu

Hỗ trợ đào tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thực chiến và học được nhiều, học được nhanh trong thời gian ngắn

Được trao quyền sáng tạo, lên ý tưởng, đưa ra các đề xuất và sáng kiến, thực thi các ý tưởng mới lạ

Được luân chuyển vị trí nếu ứng viên mong muốn học hỏi thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

