Tuyển Nhân viên giao hàng Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 11 ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nhận hàng từ kho của công ty và giao đến tay khách hàng. - Kho hàng tại: 56 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Nhập hàng từ Nhà cung cấp về Kho hàng của Công ty. - Hướng dẫn Khách Hàng thủ tục thanh toán và thu tiền hàng hóa. - Giao hàng theo tuyến cố định (nhân viên ở khu vực nào sẽ ưu tiên giao tại khu vực đó)

MẶT HÀNG ĐI GIAO: - Hàng gia dụng, văn phòng, công cụ dụng cụ, điện máy, điện lạnh. - Lắp đặt, bảo trì các thiết bị Điện Tử, Điện Lạnh (máy giặt, bình nóng lạnh, điều hòa, tivi, tủ lạnh, quạt,...) theo yêu cầu Khách Hàng.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến sang thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và CN) Ngoài ra có tăng ca thêm chiều thứ 7 và Chủ nhật (tháng 1-2 buổi và được tính lương thêm giờ)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 20 đến 40, sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành điện tử - điện lạnh

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Miễn phí áo đồng phục

- Hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoại

- Hỗ trợ giá chở hàng

- Chạy tuyến cố định gần khu vực sinh sống.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm.

- Tính tình vui vẻ thân thiện với mọi người.

- Yêu thích công việc liên quan đến phục vụ khách hàng.

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với năng lực đóng góp (trung bình 12-15tr/tháng).

- Lương cứng: 5 triệu/tháng + Lương đơn hàng 5-10 triệu/tháng + Lương thêm giờ cuối tuần 1-2 triệu/tháng + Thưởng. Thu nhập trung bình 12 - 15 triệu/tháng.

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, đóng BHXH, BHYT.. theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13..., thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.

- Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.

- Chính sách nhân viên nội bộ mua hàng ưu đãi (tất cả sản phẩm công ty kinh doanh).

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của Công ty.

- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của Công ty.

- Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

