Tuyển Nhân viên giao hàng Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 236 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Giao hàng đến địa chỉ khách yêu cầu, thu tiền nộp về cho Qũy trung tâm (nếu có) Giao hàng đúng địa chỉ, đúng khách hàng, đúng hẹn Bảo quản nguyên vẹn sản phẩm trong quá trình vận chuyển

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới đủ sức khỏe đáp ứng công việc Tốt nghiệp trung cấp cao đẳng (ko bắt buộc) Có xe máy cá nhân Có bằng lái xe

Tại Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 -11tr/tháng Hưởng chế độ BHXH, Công đoàn theo luật định Hưởng các chế độ khác của công ty Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Lương tháng 13 + thưởng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội Pro Company

