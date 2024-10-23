Tuyển Nhân viên giao hàng Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội Pro Company
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 236 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Giao hàng đến địa chỉ khách yêu cầu, thu tiền nộp về cho Qũy trung tâm (nếu có)
Giao hàng đúng địa chỉ, đúng khách hàng, đúng hẹn
Bảo quản nguyên vẹn sản phẩm trong quá trình vận chuyển
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam giới đủ sức khỏe đáp ứng công việc Tốt nghiệp trung cấp cao đẳng (ko bắt buộc) Có xe máy cá nhân Có bằng lái xe
Nam giới đủ sức khỏe đáp ứng công việc
Tốt nghiệp trung cấp cao đẳng (ko bắt buộc)
Có xe máy cá nhân
Có bằng lái xe
Tại Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 9 -11tr/tháng Hưởng chế độ BHXH, Công đoàn theo luật định Hưởng các chế độ khác của công ty Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Lương tháng 13 + thưởng hàng năm
Thu nhập từ 9 -11tr/tháng
Hưởng chế độ BHXH, Công đoàn theo luật định
Hưởng các chế độ khác của công ty
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Lương tháng 13 + thưởng hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
