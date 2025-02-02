Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 28 - 30 TT4A, Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Soạn hàng và đóng gói hàng đi giao theo danh sách. Đảm bảo chính xác về số lượng, chủng loại.

- Giao hàng nhanh chóng, kịp thời. Hoàn thành 100% các đơn được giao trong ngày (trừ trường hợp các đơn đặc thù được phê duyệt riêng).

- Quản lý tình trạng, số lượng hàng hóa từ khi nhận cho đến khi giao tới cho khách hàng.

- Thực hiện giao hàng theo đúng lộ trình và đối chiếu với trưởng bộ phận mỗi ngày.

- Nộp tiền và chứng từ theo Quy trình xử lý đơn hàng, giao hàng nộp tiền

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 24 đến 30, sức khoẻ tốt.

- Tốt nghiệp từ trung cấp, ưu tiên có kinh nghiệm giao hàng và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Trung thực, nhanh nhẹn, niềm nở và chuyên nghiệp.

- Sức khỏe tốt, hòa đồng cùng mọi người.

- Có ý thức kỷ luật tốt và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các khoá đào tạo kỹ năng mềm.

- Thưởng Cuối năm + thưởng các dịp lễ.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

