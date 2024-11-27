Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 259 đường chiến thắng , P Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Thực hiện công tác sắp xếp kho, chuẩn bị hàng hóa theo từng phiếu xuất
kho và giao ra bến xe theo chỉ định của khách hàng (chủ yếu việc vận chuyển hàng từ kho đến nhà xe trong Hà Nội)
+ Giao hàng bằng ô tô
+ Thực hiện các công việc sắp xếp hàng hóa trong kho luôn ngăn nắp, khoa học
+ Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Bằng Cấp tối thiểu: Trung cấp
+ Có sức khỏe tốt, thật thà, ham học hỏi
+ Khả năng quan sát, sắp xếp công việc, hàng hóa khoa học
+ Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
+ Khả năng nắm bắt và nghi nhớ công việc tốt

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập : 8.000.000 - 10.000.000 + phụ cấp + thưởng các ngày Lễ Tết
v Thời gian làm việc : Hành chính Thứ 2 – thứ 7( 8h đến 17h)
v Quyền lợi: , thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ Tết , thưởng doanh số tháng,quý cùng kinh doanh, được tham gia các hoạt động Team building,Tham quan, du lịch, sinh nhật, Công Đoàn , được hưởng các quyền lợi BHYT/BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 1B dãy D6 khu tập thể khảo sát thiết kế mỏ, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

