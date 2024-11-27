Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 259 đường chiến thắng , P Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Thực hiện công tác sắp xếp kho, chuẩn bị hàng hóa theo từng phiếu xuất

kho và giao ra bến xe theo chỉ định của khách hàng (chủ yếu việc vận chuyển hàng từ kho đến nhà xe trong Hà Nội)

+ Giao hàng bằng ô tô

+ Thực hiện các công việc sắp xếp hàng hóa trong kho luôn ngăn nắp, khoa học

+ Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Bằng Cấp tối thiểu: Trung cấp

+ Có sức khỏe tốt, thật thà, ham học hỏi

+ Khả năng quan sát, sắp xếp công việc, hàng hóa khoa học

+ Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

+ Khả năng nắm bắt và nghi nhớ công việc tốt

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập : 8.000.000 - 10.000.000 + phụ cấp + thưởng các ngày Lễ Tết

v Thời gian làm việc : Hành chính Thứ 2 – thứ 7( 8h đến 17h)

v Quyền lợi: , thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ Tết , thưởng doanh số tháng,quý cùng kinh doanh, được tham gia các hoạt động Team building,Tham quan, du lịch, sinh nhật, Công Đoàn , được hưởng các quyền lợi BHYT/BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 330 VIỆT NAM

