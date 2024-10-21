Tuyển An toàn lao động/Môi trường CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
An toàn lao động/Môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng An toàn lao động/Môi trường Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Visip 1, Thuận an, Bình Dương, Thuận An

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc An toàn lao động/Môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

-Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch HSE hàng năm.
-Xây dựng các chương trình và sức khoẻ, an toàn thích hợp để đảm bảo an toàn trong sản xuất.
-Cập nhật, rà soát và ban hành các tài liệu liên quan đến HSE, ISO(14K&45K) & C-TPAT.
-Cập nhật, triển khai và giám sát việc thực hiện các yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn của khách hàng liên quan đến trách nhiệm xã hội.
-Trách nhiệm về dữ liệu và hồ sơ đánh giá an toàn, môi trường và năng lượng (chỉ số Higg, Enablon, khách hàng, nhà nước)
-Lập và gửi báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước và khách hàng khi được yêu cầu.
-Hỗ trợ quản lý nhà cung cấp, nhà thầu phụ trong việc thực hiện các tiêu chuẩn của khách hàng và các yêu cầu pháp lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 01 năm kinh nghiệm, chuyên ngành an toàn hoặc môi trường
- Chịu được áp lực , chủ động trong công việc
- Trung thực, tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Thưởng tiếng Anh từ 1.000.000VNĐ-2.000.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ Toeic từ 650 điểm trở lên)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm
- Du lịch hàng năm
- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

