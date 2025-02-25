Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Abbott
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Abbott

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Abbott

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý địa bàn:
- Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện / trung tâm y tế / chuyên gia chăm sóc sức khoẻ.
- Đánh giá, phân loại và xác định khách hàng mục tiêu, ưu tiên các địa bàn tiềm năng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với những khách hàng trọng điểm thông qua việc đảm bảo các dịch vụ của công ty được đáp ứng theo yêu cầu.
- Theo dõi xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh trong địa bàn, báo cáo thông tin thị trường cho quản lý cao hơn và đội ngũ marketing.
2. Phát triển kinh doanh:
- Phát triển cơ hội kinh doanh mới với các khách hàng hiện tại và tiềm năng, đảm bảo thực hiện tốt các chương trình Bán hàng và Tiếp thị trên địa bàn được giao.
- Thực hiện ghé thăm khách hàng hằng ngày một cách hiệu quả, xử lý phản hồi về sản phẩm một cách nhanh nhất.
- Kết hợp đa dạng các hoạt động (thuyết trình, tư vấn về sản phẩm) ở các địa điểm khác nhau: bệnh viện, trung tâm sức khỏe, trường mẫu giáo, cửa hàng thực phẩm, siêu thị và các tổ chức khách hàng khác.
3. Lập kế hoạch và tổ chức:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Abbott Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Abbott

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Abbott

Abbott

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 02 Ngo Duc Ke, Dist. 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

