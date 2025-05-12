Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA
Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 8 Triệu
Nhặt hàng, kiểm kê hàng hóa theo đơn đặt hàng.
Đóng gói sản phẩm đúng quy cách, đảm bảo an toàn khi vận chuyển.
Bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển, đảm bảo tiến độ giao hàng.
Hỗ trợ các công việc khác trong kho khi được điều động (sắp xếp hàng, dán tem, kiểm tra tồn kho, nhập/xuất hàng...).
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, đảm bảo hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp.
Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam, sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.
• Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
• Có thể làm việc theo ca hoặc tăng ca khi cần.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kho, đóng gói hàng hóa
Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định: Lương 7.500.000/tháng, được trả đúng hạn
Không áp doanh số, công việc rõ ràng, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Làm việc tại kho có trang bị đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát
Được đào tạo quy trình đóng gói chuẩn chỉng ngay từ đầu
Tăng lương theo hiệu quả công việc và thời gian gắn bó
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức lâu dài và thăng tiến lên các vị trí kho trưởng, quản lý nhóm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA
