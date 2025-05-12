Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Nhặt hàng, kiểm kê hàng hóa theo đơn đặt hàng.

Đóng gói sản phẩm đúng quy cách, đảm bảo an toàn khi vận chuyển.

Bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển, đảm bảo tiến độ giao hàng.

Hỗ trợ các công việc khác trong kho khi được điều động (sắp xếp hàng, dán tem, kiểm tra tồn kho, nhập/xuất hàng...).

Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, đảm bảo hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực.

• Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

• Có thể làm việc theo ca hoặc tăng ca khi cần.

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kho, đóng gói hàng hóa

Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Lương 7.500.000/tháng, được trả đúng hạn

Không áp doanh số, công việc rõ ràng, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Làm việc tại kho có trang bị đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát

Được đào tạo quy trình đóng gói chuẩn chỉng ngay từ đầu

Tăng lương theo hiệu quả công việc và thời gian gắn bó

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức lâu dài và thăng tiến lên các vị trí kho trưởng, quản lý nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐÈN TRANG TRÍ SIMONA

