Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa A số 10 Chương Dương Độ, P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Thực hiện việc nhập – xuất hàng hóa theo yêu cầu của Nhân viên mua hàng, nhân viên Sales support.

Cập nhật và quản lý hệ thống phần mềm kho, làm báo cáo hàng tháng gửi trưởng bộ phận.

Gửi báo cáo nhập – xuất kho định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo số liệu hệ thống khớp với thực tế.

Đảm bảo công việc nhập - xuất hàng đúng, đủ và chính xác.

Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng nơi quy định.

Lưu trữ chứng từ nhập – xuất kho theo quy định.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc nhập – xuất hàng hóa.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm tại vị trí data kho hoặc quản lý nhập xuất kho.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực hàng vật tư tiêu hao, kho thương mại điện tử.

Thành thạo Excel và các phần mềm quản lý kho chuyên dụng (Misa, Odoo, ...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thu nhập 8 triệu – 9 triệu/tháng tùy theo vị trí được tiếp nhận.

Thời gian làm: 5,5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, từ 08h-17h15 hàng ngày.

Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Du lịch hằng năm, teambuilding.

Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN

