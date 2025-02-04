Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Draho Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Draho Việt Nam
- Hà Nội: KM12 Đại Lộ Thăng Long
- An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện việc kiểm đếm, phân loại hàng hóa trước khi xuất / nhập hàng.
Bốc xếp, bốc dỡ nâng hạ hàng hóa khi hàng về kho và khi xuất hàng đi cho khách
Thực hiện soạn hàng theo đơn hàng yêu cầu và chuẩn bị cho công tác phát hàng.
Vệ sinh kho bãi, sắp xếp, bảo quản hàng hoá theo nguyên tắc 5S (Sàng loc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) và kiểm tra PCCC.
Cập nhật và theo dõi số lượng hàng tồn kho hàng ngày.
Thực hiện dán tem, nhãn mác hàng hóa ngay khi hàng về Kho.
Kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng theo quy định của công ty.
Nhận biết được mã hàng bán chạy, ế đọng, khó bán.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Hiểu biết về xuất, nhập, bảo quản hàng trong Kho, kiến thức an toàn cháy nổ
Làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, chủ động và có tính trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH Draho Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH sau thử việc
Thời gian làm việc: 5,5 ngày /tuần, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật
Môi trường làm việc: năng động
Công cụ dụng cụ: Được cấp toàn bộ công cụ phục vụ làm việc
Nghỉ mát hàng năm 1 lần
Được đào tạo bên ngoài nâng cao kỹ năng, chuyên môn và thăng tiến.
Có 12 ngày phép nguyên lương/năm. Ngày nghỉ phép nguyên lương tháng nghỉ việc sẽ được tính thêm sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draho Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI