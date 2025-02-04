Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Draho Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KM12 Đại Lộ Thăng Long - An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện việc kiểm đếm, phân loại hàng hóa trước khi xuất / nhập hàng.

Bốc xếp, bốc dỡ nâng hạ hàng hóa khi hàng về kho và khi xuất hàng đi cho khách

Thực hiện soạn hàng theo đơn hàng yêu cầu và chuẩn bị cho công tác phát hàng.

Vệ sinh kho bãi, sắp xếp, bảo quản hàng hoá theo nguyên tắc 5S (Sàng loc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) và kiểm tra PCCC.

Cập nhật và theo dõi số lượng hàng tồn kho hàng ngày.

Thực hiện dán tem, nhãn mác hàng hóa ngay khi hàng về Kho.

Kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng theo quy định của công ty.

Nhận biết được mã hàng bán chạy, ế đọng, khó bán.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

20 – 30 tuổi.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Hiểu biết về xuất, nhập, bảo quản hàng trong Kho, kiến thức an toàn cháy nổ

Làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, chủ động và có tính trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Draho Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7-8 triệu + phụ cấp ăn trưa 30.000 vnđ/ngày + Lương tăng các loại trợ cấp: Sinh nhật, Tết dương, 30/4, 2/9, 1/5, kết hôn

Đóng BHXH sau thử việc

Thời gian làm việc: 5,5 ngày /tuần, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật

Môi trường làm việc: năng động

Công cụ dụng cụ: Được cấp toàn bộ công cụ phục vụ làm việc

Nghỉ mát hàng năm 1 lần

Được đào tạo bên ngoài nâng cao kỹ năng, chuyên môn và thăng tiến.

Có 12 ngày phép nguyên lương/năm. Ngày nghỉ phép nguyên lương tháng nghỉ việc sẽ được tính thêm sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draho Việt Nam

