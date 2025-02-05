Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ODOM PAPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 357 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm tra và xác nhận số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhận từ nhà cung cấp hoặc các bộ phận khác.

Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp hợp lý trong kho để dễ dàng tìm kiếm và xuất kho.

Thực hiện kiểm kê định kỳ để đảm bảo số lượng hàng hóa trong kho khớp với sổ sách.

Chuẩn bị và xuất hàng theo yêu cầu của các bộ phận hoặc khách hàng.

Đảm bảo hàng hóa trong kho được bảo quản đúng cách, tránh hư hỏng, mất mát.

Lưu trữ và quản lý các tài liệu liên quan đến hàng hóa trong kho, bao gồm phiếu nhập, phiếu xuất và các báo cáo kiểm kê.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kho.

Giới tính: Nam.

Cẩn thận, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ODOM PAPER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000đ - 10.000.000đ (deal theo năng lực).

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, 12 ngày nghỉ phép/năm) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty.

Mức lương sẽ được cập nhật tương xứng với năng lực, sự phảt triển trong hiệu suất làm việc của bạn.

Được cung cấp trang thiết bị, máy tính làm việc riêng tại công ty.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Được học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn, ngoài chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ODOM PAPER

