Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Xuất/nhập hàng, vận chuyển hàng, đóng gói, sắp xếp hàng hóa trong kho
- Báo cáo tình trạng hàng hóa xuất/nhập trong ngày
- Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tuần, tháng, quý
- Đi giao hàng bằng ô tô/xe máy. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người & xe.
- Bảo trì/bảo dưỡng xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị
- Thực hiện theo yêu cầu khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã có kinh nghiệm làm kho, nhập, xuất hàng hóa.
- Có bằng lái xe từ B2, có kinh nghiệm lái xe từ 1 năm trở lên
- Thông thạo đường phố Hà Nội, có thể đi công tác tỉnh
- Thật thà, chuyên cần, tác phong làm việc nhanh nhẹn
- Chỉ nhận Nam có sức khỏe tốt, độ tuổi dưới 45
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10-12tr/tháng
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm ...)
- Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.
- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
