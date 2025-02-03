Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xuất/nhập hàng, vận chuyển hàng, đóng gói, sắp xếp hàng hóa trong kho

- Báo cáo tình trạng hàng hóa xuất/nhập trong ngày

- Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tuần, tháng, quý

- Đi giao hàng bằng ô tô/xe máy. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người & xe.

- Bảo trì/bảo dưỡng xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị

- Thực hiện theo yêu cầu khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm làm kho, nhập, xuất hàng hóa.

- Có bằng lái xe từ B2, có kinh nghiệm lái xe từ 1 năm trở lên

- Thông thạo đường phố Hà Nội, có thể đi công tác tỉnh

- Thật thà, chuyên cần, tác phong làm việc nhanh nhẹn

- Chỉ nhận Nam có sức khỏe tốt, độ tuổi dưới 45

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-12tr/tháng

- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm ...)

- Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.

- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI

