Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xuất/nhập hàng, vận chuyển hàng, đóng gói, sắp xếp hàng hóa trong kho
- Báo cáo tình trạng hàng hóa xuất/nhập trong ngày
- Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tuần, tháng, quý
- Đi giao hàng bằng ô tô/xe máy. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người & xe.
- Bảo trì/bảo dưỡng xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị
- Thực hiện theo yêu cầu khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm làm kho, nhập, xuất hàng hóa.
- Có bằng lái xe từ B2, có kinh nghiệm lái xe từ 1 năm trở lên
- Thông thạo đường phố Hà Nội, có thể đi công tác tỉnh
- Thật thà, chuyên cần, tác phong làm việc nhanh nhẹn
- Chỉ nhận Nam có sức khỏe tốt, độ tuổi dưới 45

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-12tr/tháng
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm ...)
- Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.
- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

