Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công Nghiệp Sài Đồng B, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Phường Thạch Bàn, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Nhập xuất hàng hóa

- Sắp xếp hàng hóa, lưu kho

- Thực hiện việc kiểm soát nhãn phụ trên sản phẩm, các thùng hàng và việc đóng dấu hạn sử dụng trên sản phẩm theo đúng qui định

- Thực hiện quy trình “nhập trước, xuất trước” để quản lý thời hạn sử dụng của sản phẩm

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công của trưởng nhóm/ giám sát

- Địa điểm làm việc tại HN: Khu Công Nghiệp Sài Đồng B - Số 1 Huỳnh Tấn Phát - Phường Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 18-40 tuổi, sức khỏe tốt

- Chính trực, trung thực

- Nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc

- Tỉ mỉ và cẩn thận

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kho về ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, ngày nghỉ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

- Lương tháng 13

- Bảo hiểm tai nạn PVI

- Được nghỉ làm ngày sinh nhật có tính lương

- Chế độ hiếu, hỷ, thai sản

- Quà sinh nhật, 8/3, 20/10 hoặc các ngày lễ lớn

- Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan.

- Du lịch, Team building hàng năm (Theo chính sách và hiệu quả kinh doanh của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

