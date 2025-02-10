Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 272 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện việc xuất - nhập kho theo quy định
Dán mã vạch, sắp xếp hàng hóa trong kho theo quy định.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt, dưới 40 tuổi
Có kinh nghiệm làm kho
Ưu tiên từng làm kho bán lẻ IT, điện máy
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Nhân thân lai lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự.

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh theo năng lực,
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định,
Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9, ... thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng,
Tháng lương thứ 13 và thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh năm,
Được trang bị trang thiết bị phục vụ công việc,
Tham gia khóa đào tạo chuyên môn và sản phẩm định kỳ,
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện, vui vẻ, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 49 Phố Thái Hà, Phương Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

