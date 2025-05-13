Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO
- Hà Nội: Số 37 Đường Central, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thủ tục xuất nhập hàng hóa
Kiểm tra giấy tờ và các chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất - nhập hàng hóa
Thực hiện xuất - nhập hàng hóa theo quy định khi có yêu cầu.
Ghi và lưu trữ phiếu xuất - nhập kho.
Nhận, lưu và chuyển các chứng từ xuất - nhập hàng cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận mua hàng liên quan.
Theo dõi số lượng hàng hóa xuất - nhập và tồn kho mỗi ngày, đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu để đưa ra phương án xử lý kịp thời.
Theo dõi hàng tồn kho
Đảm bảo hàng hóa đều có định mức tồn kho tối thiểu và theo dõi thường xuyên.
Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
Sắp xếp hàng hóa theo quy , hợp lý và khoa học để đảm bảo thuận tiện cho việc kiểm kê và di chuyển hàng.
Đảm bảo quy trình nhập hàng chặt chẽ, hàng hóa được đặt đúng vị trí chỉ định và thỏa mãn những quy định của công ty.
Kiểm tra hàng hóa định kỳ, đảm bảo không xảy ra xây xát hoặc có tác động mạnh trong quá trình bảo quản và di chuyển trong kho
Đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy
Thực hiện các báo cáo liên quan đến kho hàng một cách chính xác và đầy đủ khi có yêu cầu từ ban giám đốc hoặc trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)
Có khả năng quản lý, sắp xếp.
Tỉ mỉ, trung thực và cẩn thận. Đồng thời, chủ động và có trách nhiệm với công việc.
Sẵn sàng làm thêm giờ ( được tính tiền tăng ca)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn ca, phụ cấp điện thoại, phụ cấp điện thoại
Được thưởng các ngày Lễ, tết, du lịch hàng năm
Tham gia BHXH
Tham gia các chương trình đào tạo trong và ngoài công ty
