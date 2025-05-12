Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 112 Võ Chí Công, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện quy trình nhập/xuất hàng hóa
Sắp xếp hàng hóa và theo dõi tồn kho
Tuân thủ quy định, quy chuẩn Kho
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ đủ 18 - 28t
Có sức khỏe tốt,
Biết tin học văn phòng và phần mềm liên quan, bằng THPT, Trung cấp là lợi thế
Chăm chỉ, siêng năng, cẩn thận, trung thực, làm việc có trách nhiệm, gắn bó lâu dài
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có sức khỏe tốt,
Biết tin học văn phòng và phần mềm liên quan, bằng THPT, Trung cấp là lợi thế
Chăm chỉ, siêng năng, cẩn thận, trung thực, làm việc có trách nhiệm, gắn bó lâu dài
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc giờ hành chính: 8h - 17h30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (Nghỉ trưa 90p)
Nếu có làm ngoài khung giờ trên (kể cả giờ nghỉ trưa) đều được tính tăng ca, nhân lương hệ số theo luật lao động
BHXH, phép năm, thưởng, lương tháng 13 đầy đủ khi chính thức
Thử việc 2 tháng, lương thử việc = 85% lương chính thức
Trong thời gian thử việc vẫn được tính tăng ca
Thu nhập = Lương cứng + OT + KPI + Thưởng + PC các loại + ...
Nếu có làm ngoài khung giờ trên (kể cả giờ nghỉ trưa) đều được tính tăng ca, nhân lương hệ số theo luật lao động
BHXH, phép năm, thưởng, lương tháng 13 đầy đủ khi chính thức
Thử việc 2 tháng, lương thử việc = 85% lương chính thức
Trong thời gian thử việc vẫn được tính tăng ca
Thu nhập = Lương cứng + OT + KPI + Thưởng + PC các loại + ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI