Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 112 Võ Chí Công, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện quy trình nhập/xuất hàng hóa

Sắp xếp hàng hóa và theo dõi tồn kho

Tuân thủ quy định, quy chuẩn Kho

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ đủ 18 - 28t

Có sức khỏe tốt,

Biết tin học văn phòng và phần mềm liên quan, bằng THPT, Trung cấp là lợi thế

Chăm chỉ, siêng năng, cẩn thận, trung thực, làm việc có trách nhiệm, gắn bó lâu dài

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính: 8h - 17h30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (Nghỉ trưa 90p)

Nếu có làm ngoài khung giờ trên (kể cả giờ nghỉ trưa) đều được tính tăng ca, nhân lương hệ số theo luật lao động

BHXH, phép năm, thưởng, lương tháng 13 đầy đủ khi chính thức

Thử việc 2 tháng, lương thử việc = 85% lương chính thức

Trong thời gian thử việc vẫn được tính tăng ca

Thu nhập = Lương cứng + OT + KPI + Thưởng + PC các loại + ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠN BÃO SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.