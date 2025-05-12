Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN INECSO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INECSO
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INECSO

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 46 ngõ 36 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Nhập hàng
- Thực hiện giao nhận và kiểm kê hàng nhập với các Vendor theo DS hàng nhập, đảm bảo kiểm kê hàng hoá đúng mẫu mã, số lượng, chất lượng và có biên bản nhập kho
- Kiểm tra và xử lý hàng hoá nhập theo tiêu chí chất lượng của các đơn vị bán hàng, xác nhận kết quả giao nhận kiểm kê hàng nhập với BP Procurement và các Vendor
Sắp xếp hàng hóa
- Thực hiện sắp xếp hàng hoá theo khu vực; phân loại hàng hóa; phân loại đơn hàng của Kho phù hợp với yêu cầu về đơn hàng và dịch vụ áp dụng với các đơn vị bán hàng
- Bảo quản và lưu ký gửi hàng hoá phù hợp với yêu cầu về chất lượng và tiêu chí xử lý hàng hoá của các đơn vị bán hàng
Chuẩn bị đơn hàng
- Chuẩn bị hàng hóa và vật tư phù hợp với yêu cầu đơn hàng và tiêu chí xử lý hàng hóa của các đơn vị bán hàng và đưa hàng sang khu vực đóng gói
Đóng gói
- Thực hiện đóng gói hàng hóa theo yêu cầu đơn hàng; phân loại vật tư; tiêu chí đóng gói của đơn vị bán hàng; tiêu chí về đóng gói của các đơn vị vận chuyển
- Chuẩn bị gói hàng và các vật tư, tài liệu đi kèm phù hợp với yêu cần đơn hàng, yêu cầu đóng gói và thủ tục tài liệu của các đơn vị vận chuyển ứng với đơn hàng
- Nhận nhãn dán, tài liệu vận chuyển tương ứng với đơn hàng từ BP Logistics, dán nhãn lên kiện hàng và hoàn tất quá trình đóng gói
Xuất hàng
Bàn giao các kiện hàng cho các đơn vị vận chuyển, đảm bảo việc bàn giao các kiện hàng có biên bản bàn giao và đầy đủ thông tin DS kiện hàng xuất đi trong ngày
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học theo nhóm ngành nghề liên quan
Kỹ năng:
- Tin học: quen thuộc với các phần mềm văn phòng như Microsoft; hệ thống bán hàng SAPO, MPOS,...
- Giao tiếp: Tương tác và trao đổi thông tin rõ ràng, đầy đủ với nội bộ Kho và các bộ phận khác về đơn hàng
- Tổ chức và quản lý thời gian: Sắp xếp hàng hóa khoa học, phân bổ thời gian làm việc phù hợp với quy định làm việc của Kho
Tính cách: Trung thực, trách nhiệm, có tình thần học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INECSO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, khuyến khích học hỏi và phát triển
Work hard, play hard, làm hết sức chơi hết mình. Quỹ liên hoan, giờ nghỉ trưa, sinh nhật hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, các ngày lễ trong năm: Tết, 8/3, 1/6, Trung thu,.. Các ưu đãi độc quyền dành riêng cho nhân viên của công ty...
Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INECSO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 46 ngõ 36 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

