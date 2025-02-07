Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô O1, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện nhập-xuất-tồn hàng hóa phát sinh hàng ngày tại kho công ty và theo dõi vào sổ nhập-xuất-tồn
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Kiểm kê hàng hóa trong kho

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp trung cấp /cao đẳng/ đại học
Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm trở lên.
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Chủ động, thích ứng với thay đổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Trung thực, chịu khó.

Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc 2 tháng
Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ chế độ theo luật định
Thưởng tháng 13
Chế độ sinh nhật cho nhân viên tròn 1 năm
Thưởng Tết tùy theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, Q.Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

