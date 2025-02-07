Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô O1, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện nhập-xuất-tồn hàng hóa phát sinh hàng ngày tại kho công ty và theo dõi vào sổ nhập-xuất-tồn

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Kiểm kê hàng hóa trong kho

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp trung cấp /cao đẳng/ đại học

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm trở lên.

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Chủ động, thích ứng với thay đổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trung thực, chịu khó.

Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc 2 tháng

Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ chế độ theo luật định

Thưởng tháng 13

Chế độ sinh nhật cho nhân viên tròn 1 năm

Thưởng Tết tùy theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

