Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE XANH NATURAL CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE XANH NATURAL CARE
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 14G9 đường DCT8, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Bốc dỡ và sắp xếp dược phẩm theo chỉ định (bốc hàng lên lầu 1, 2, 3 và xếp hàng hóa lên kệ)
- Nhận hàng, kiểm tra hàng
- Phụ đóng gói hàng hóa
- Vệ sinh kho
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến vị trí
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam có sức khỏe tốt, chịu khó, siêng năng
Độ tuổi: từ 18 – 30 tuổi
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng, cẩn thận tỉ mỉ trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE XANH NATURAL CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ
Được hướng dẫn, đào tạo bài bản về kiến thức và kĩ năng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện
Chế độ BHXH, phúc lợi lễ tết, hiếu hỷ, lương tháng 13 theo luật nhà nước.
Thời gian làm việc:
Từ 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng)
08h00 – 17h00
Từ Thứ 2 – Thứ 7
Thứ 2 – Thứ 7
Địa điểm làm việc: 14G9 đường DCT 8 ( khu dân cư An Sương), phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM
Địa điểm làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE XANH NATURAL CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
