Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE XANH NATURAL CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14G9 đường DCT8, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc

- Bốc dỡ và sắp xếp dược phẩm theo chỉ định (bốc hàng lên lầu 1, 2, 3 và xếp hàng hóa lên kệ)

- Nhận hàng, kiểm tra hàng

- Phụ đóng gói hàng hóa

- Vệ sinh kho

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến vị trí

Yêu Cầu Công Việc

Nam có sức khỏe tốt, chịu khó, siêng năng

Độ tuổi: từ 18 – 30 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng, cẩn thận tỉ mỉ trong công việc

Quyền Lợi

Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản về kiến thức và kĩ năng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện

Chế độ BHXH, phúc lợi lễ tết, hiếu hỷ, lương tháng 13 theo luật nhà nước.

Thời gian làm việc:

Từ 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Từ Thứ 2 – Thứ 7

08h00 – 17h00

Từ Thứ 2 – Thứ 7

Thứ 2 – Thứ 7

Địa điểm làm việc: 14G9 đường DCT 8 ( khu dân cư An Sương), phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển

