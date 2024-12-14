Tuyển Nhân viên kho CÔNG TNHH OWL BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TNHH OWL BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TNHH OWL BRAND
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TNHH OWL BRAND

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TNHH OWL BRAND

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 377 Sư Vạn Hạnh, P12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Sắp xếp và trưng bày hàng hóa lên trên kệ, đảm bảo luôn đủ hàng để bộ phận vận hành xử lý đơn.
Đóng gói hàng đúng tiêu chuẩn thương hiệu để mang đến khách hàng trải nghiệm tốt nhất.
Kiểm soát số lượng và bảo quản hàng hóa.
Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các lệnh tái sản xuất theo nhiệm vụ được giao.
Đưa ra dự báo kịp thời liên quan đến tình trạng hàng hóa low-stock tại kho.
Thực hiện các lệnh luân chuyển xuất-nhập giữa các kho tổng - kho trực thuộc chi nhánh.
Phối hợp với kế toán thực hiện kiểm kê định kỳ. Hỗ trợ phòng ban khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tính cách: Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chủ động và thái độ cầu tiến.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quan sát tốt; kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc và kỹ năng xử lý tình huống.
Ưu tiên: Ứng viên từng làm công tác kho vận tại các xưởng sản xuất ngành may mặc, có hiểu biết về An toàn lao động.

Tại CÔNG TNHH OWL BRAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 6,000,000 đến 8,000,000. các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc (Lương cơ bản + KPI tuyển dụng).
Thử việc tối thiểu 1 tháng với mức lương 85% lương đề xuất
Chính sách ưu đãi giảm giá cho nhân viên.
Được hưởng lương thưởng cao và các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding...) theo chính sách của công ty.
Thời gian làm việc: mỗi tháng off 2 ngày
Ca sáng : 08:30– 16:30
Ca chiều : 14:00 - 22:00
Địa điểm làm việc: OWL. BRAND - 377 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TNHH OWL BRAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TNHH OWL BRAND

CÔNG TNHH OWL BRAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25/21 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

