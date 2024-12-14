Tuyển Nhân viên kho CÔNG TNHH OWL BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TNHH OWL BRAND
- Hồ Chí Minh: 377 Sư Vạn Hạnh, P12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Sắp xếp và trưng bày hàng hóa lên trên kệ, đảm bảo luôn đủ hàng để bộ phận vận hành xử lý đơn.
Đóng gói hàng đúng tiêu chuẩn thương hiệu để mang đến khách hàng trải nghiệm tốt nhất.
Kiểm soát số lượng và bảo quản hàng hóa.
Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các lệnh tái sản xuất theo nhiệm vụ được giao.
Đưa ra dự báo kịp thời liên quan đến tình trạng hàng hóa low-stock tại kho.
Thực hiện các lệnh luân chuyển xuất-nhập giữa các kho tổng - kho trực thuộc chi nhánh.
Phối hợp với kế toán thực hiện kiểm kê định kỳ. Hỗ trợ phòng ban khác khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tính cách: Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chủ động và thái độ cầu tiến.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quan sát tốt; kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc và kỹ năng xử lý tình huống.
Ưu tiên: Ứng viên từng làm công tác kho vận tại các xưởng sản xuất ngành may mặc, có hiểu biết về An toàn lao động.
Tại CÔNG TNHH OWL BRAND Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc tối thiểu 1 tháng với mức lương 85% lương đề xuất
Chính sách ưu đãi giảm giá cho nhân viên.
Được hưởng lương thưởng cao và các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding...) theo chính sách của công ty.
Thời gian làm việc: mỗi tháng off 2 ngày
Ca sáng : 08:30– 16:30
Ca chiều : 14:00 - 22:00
Địa điểm làm việc: OWL. BRAND - 377 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TNHH OWL BRAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
