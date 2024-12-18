Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: nhà máy Samsung SEHC, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
CY (container yard) operation:
- Request trucking vendors, guide vendors/drivers to follow factory regulation and CY direction
- Cooperate with HSE supervisor (SHE – Safety, Health & Environment) to ensure safety compliance as factory rule in container yard, avoid accident/incident.
- OS officer CY will do position as container inspection staff
- Following direction of CY shift leader in charge, operate and match performance of all members in shift
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Work in shift 7:30-15:30; 15:00-23:00; 23:00-7:00
Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- 100% gross salary during probation;
- Statutory insurances;
- Quarterly Party/voucher, Team Building,
- Lunch allowances, shuttle bus;
- OT should be compensated based on gross salary;
- 13 Salary,
- Annual Salary Review;
- Professional and challenging working environment;
