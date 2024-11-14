Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Dịch Vụ Thương Mại Trung Văn 1B, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Sắp xếp hàng hóa tại kho ngăn nắp, khoa học, an toàn theo đúng sơ đồ của Thủ kho

Thực hiện việc xuất, nhập kho, đóng hàng theo phiếu xuất, nhập kho từ các đơn vị liên quan

Hỗ trợ, phối hợp kiểm tra chứng từ, chất lượng hàng hóa và kiểm đếm, đối chiếu số lượng trong kho

Thực hiện vệ sinh thường xuyên kho, tránh các hành động cấm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và tránh cháy nổ trong kho

Quan sát, bảo quản hàng hóa tại kho để kịp thời phát hiện những hư hỏng, mất mát nếu có

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: Nam

Có sức khỏe tốt

Chăm chỉ, nhiệt tình

Biết thao tác cơ bản trên word, excel

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Thời gian làm việc linh động - nghỉ 01 ngày trong tuần theo sự sắp xếp của quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước

Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

