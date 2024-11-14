Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
- Hà Nội: Khu Dịch Vụ Thương Mại Trung Văn 1B, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp hàng hóa tại kho ngăn nắp, khoa học, an toàn theo đúng sơ đồ của Thủ kho
Thực hiện việc xuất, nhập kho, đóng hàng theo phiếu xuất, nhập kho từ các đơn vị liên quan
Hỗ trợ, phối hợp kiểm tra chứng từ, chất lượng hàng hóa và kiểm đếm, đối chiếu số lượng trong kho
Thực hiện vệ sinh thường xuyên kho, tránh các hành động cấm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và tránh cháy nổ trong kho
Quan sát, bảo quản hàng hóa tại kho để kịp thời phát hiện những hư hỏng, mất mát nếu có
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khỏe tốt
Chăm chỉ, nhiệt tình
Biết thao tác cơ bản trên word, excel
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Thời gian làm việc linh động - nghỉ 01 ngày trong tuần theo sự sắp xếp của quản lý
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước
Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI