Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CTI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10.000.000 – 15.000.000 triệu Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, được tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng trong và ngoài Công ty. Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn. Có chế độ tăng lương định kỳ 1 – 2 lần/ năm. Lương thưởng tháng 13. Hỗ trợ cơm trưa và cơm chiều (trong trường hợp có tăng ca). Lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ ràng. Thể thao, du lịch, team building, dã ngoại hàng năm. BHXH full lương, Công đoàn, nghỉ phép., Quận 12

Mô Tả Công Việc

Làm việc trực tiếp với Khách hàng nước ngoài; phiên dịch, trao đổi email với Khách hàng bằng Tiếng Anh.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật ,báo giá để tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm thiết bị cơ khí, tự động hoá đến các khách hàng, nhà máy, dự án.

Thương lượng về giá cả, điều kiện thanh toán, hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

Quản lý, chăm sóc tốt Khách hàng. Đáp ứng và phát triển nhu cầu Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Trình độ: Đại học.

Chuyên ngành: Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Quản lý Công nghiệp Marketing, Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử, Thiết kế máy hệ thống công nghiệp các ngành Kinh tế/ Kỹ thuật liên quan.

Yêu cầu ngoại ngữ: Giao tiếp Tiếng Anh tốt ( Làm việc với khách hàng nước ngoài)

Yêu cầu khác: lanh lẹ, hoạt bát, giao tiếp tốt, tư duy tốt.

Độ tuổi: 23 – 30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH CTI VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CTI VN

