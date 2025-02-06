Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CTI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CTI VN
- Hồ Chí Minh: 10.000.000 – 15.000.000 triệu Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, được tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng trong và ngoài Công ty. Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn. Có chế độ tăng lương định kỳ 1 – 2 lần/ năm. Lương thưởng tháng 13. Hỗ trợ cơm trưa và cơm chiều (trong trường hợp có tăng ca). Lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ ràng. Thể thao, du lịch, team building, dã ngoại hàng năm. BHXH full lương, Công đoàn, nghỉ phép., Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm việc trực tiếp với Khách hàng nước ngoài; phiên dịch, trao đổi email với Khách hàng bằng Tiếng Anh.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật ,báo giá để tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm thiết bị cơ khí, tự động hoá đến các khách hàng, nhà máy, dự án.
Thương lượng về giá cả, điều kiện thanh toán, hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.
Quản lý, chăm sóc tốt Khách hàng. Đáp ứng và phát triển nhu cầu Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học.
Chuyên ngành: Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Quản lý Công nghiệp Marketing, Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử, Thiết kế máy hệ thống công nghiệp các ngành Kinh tế/ Kỹ thuật liên quan.
Yêu cầu ngoại ngữ: Giao tiếp Tiếng Anh tốt ( Làm việc với khách hàng nước ngoài)
Yêu cầu khác: lanh lẹ, hoạt bát, giao tiếp tốt, tư duy tốt.
Độ tuổi: 23 – 30 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH CTI VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
