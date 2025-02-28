Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 301 Phúc Lợi, P. Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chủ động tiếp cận khách hàng, giới thiệu về công ty và sản phẩm của công ty, tạo lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi và làm việc với khách hàng

Trực page, tư vấn khách hàng trên các trang Facebook, Zalo và các kênh thương mại tiki, lazada,...về các sản phẩm đá tự nhiên, đá ốp lát

Tư vấn, chăm sóc khách hàng, xác nhận và xử lý đơn hàng, thu hồi công nợ

Cập nhật thông tin các đơn vị cạnh tranh và thị trường

Chủ động tìm kiếm các nguồn khách hàng khác

Quản lí, theo dõi xuất nhập kho trên hệ thống phần mềm

Bố trí những buổi có mặt trực tiếp tại kho hàng để tiếp khách hàng, học hỏi, nắm chắc về sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành có liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh tế xây dựng,..

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng là một lợi thế

Kỹ nănggiao tiếp, đàm phán,làm báo cáo, kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng tại Canteen Công ty

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng.

Hưởng % lợi nhuận theo từng dự án.

Được hỗ trợ mua xe mua, nhà ,… khi có đủ thâm niên công tác từ 5 năm trở lên

Thưởng đột xuất với các dự án hiệu quả hoặc vượt doanh thu cam kết

Phụ cấp đầy đủ: Xăng xe, điện thoại, công tác phí,…

Bữa trưa dinh dưỡng tại canteen Công ty.

Quà tặng, thưởng Lễ Tết; Lương tháng 13,…

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2 - hết sáng T7, nghỉ trưa 1,5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức

