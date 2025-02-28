Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức
- Hà Nội:
- 301 Phúc Lợi, P. Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội., Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chủ động tiếp cận khách hàng, giới thiệu về công ty và sản phẩm của công ty, tạo lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi và làm việc với khách hàng
Trực page, tư vấn khách hàng trên các trang Facebook, Zalo và các kênh thương mại tiki, lazada,...về các sản phẩm đá tự nhiên, đá ốp lát
Tư vấn, chăm sóc khách hàng, xác nhận và xử lý đơn hàng, thu hồi công nợ
Cập nhật thông tin các đơn vị cạnh tranh và thị trường
Chủ động tìm kiếm các nguồn khách hàng khác
Quản lí, theo dõi xuất nhập kho trên hệ thống phần mềm
Bố trí những buổi có mặt trực tiếp tại kho hàng để tiếp khách hàng, học hỏi, nắm chắc về sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng là một lợi thế
Kỹ nănggiao tiếp, đàm phán,làm báo cáo, kỹ năng tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng tại Canteen Công ty
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng.
Hưởng % lợi nhuận theo từng dự án.
Được hỗ trợ mua xe mua, nhà ,… khi có đủ thâm niên công tác từ 5 năm trở lên
Thưởng đột xuất với các dự án hiệu quả hoặc vượt doanh thu cam kết
Phụ cấp đầy đủ: Xăng xe, điện thoại, công tác phí,…
Bữa trưa dinh dưỡng tại canteen Công ty.
Quà tặng, thưởng Lễ Tết; Lương tháng 13,…
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2 - hết sáng T7, nghỉ trưa 1,5h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI