Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V3 - The Terra An Hưng (Gần tòa Nam Cường và The Pride), Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công việc của TP phân công.

- Lên kế hoạch/triển khai tiếp cận khách hàng.

- Đánh giá vị trí và điểm mạnh/yếu của công ty và đối thủ đối với từng dự án. Báo cáo chiến lược tiếp cận từng dự án.

- Phối hợp với kỹ thuật, lập giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSMT/ báo giá cho khách hàng theo mảng được phân công

+ Phối hợp với phòng XNK lựa chọn thiết bị cho giải pháp, tính toán dự toán

+ Xây dựng, thiết kế kết cấu của giải pháp, so sánh với đối thủ cạnh tranh

- Nghiên cứu, liên tục cập nhật, tối ưu các giải pháp.

+ Kiểm tra danh mục hàng hóa: tên hàng, chủng loại, model, xuất xứ, số lượng,...

+ Kiểm tra phương án, giải pháp kỹ thuật: các thông số kỹ thuật của hệ thống, giải pháp

+ Kiểm tra bản vẽ thiết kế

- Phối hợp với phòng XNK kiểm tra hàng hóa đầu vào cho dự án, hợp đồng theo quy định của phòng KTGP, catalog sản phẩm, các điều kiện thương mại khác.

- Đàm phán, thương thảo hợp đồng

- Lập và chốt PAKD với các phòng ban khác và BGĐ

- Xây dựng HSDT và tham gia đấu thầu

- Tham mưu cho trưởng nhóm, BGĐ các sản phẩm mới

- Xây dựng kho giải pháp đối với từng mảng công việc được phân công

- Báo cáo, thực hiện các công việc khác được giao từ trưởng nhóm và BGĐ Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Điện, Cơ điện tử, tự động hóa các ngành kỹ thuật có liên quan

Yêu cầu khác: Có kiến thức về luật doanh nghiệp, thương mại và luật đấu thầu...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa

- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1lần/năm).

- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5...

- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương).

- Cấp phát đồng phục.

- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin