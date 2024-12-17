Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hth làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hth
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm thông tin và tiếp cận những khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua sắm các thiết bị điện, tự động hóa.
Tư vấn thông tin về sản phẩm và giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Đồng thời cung cấp các thông tin cạnh tranh như mức giá, chất lượng, chế độ bảo hành... để thuyết phục khách hàng và tạo hợp đồng có lợi nhất.
Báo giá cho khách hàng và thực hiện ký hợp đồng.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật điện để hướng dẫn cài đặt thiết bị điện, tự động hóa
Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và lưu trữ, chăm sóc khách hàng. Duy trì và thiết lập các mối quan hệ với khách hàng lâu dài và bền vững.
Thực hiện báo cáo cá nhân cho quản lý trực tiếp và đề xuất các chiến lược phát triển sản phẩm thiết bị phù hợp.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Từ 2 - 4 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, khả năng làm việc việc nhóm, làm việc độc lập
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
Trung thực, điềm tĩnh, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hth Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Tham gia vào các chương trình đào tạo sản phẩm mới ,các event
Cấp phát đồng phục hằng năm
Lương thưởng cuối năm, tăng lương hàng năm.
Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao Động.
Các quyền lợi khác: Du lịch, quà vào các dịp lễ,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hth
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
