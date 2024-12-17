Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hth làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin và tiếp cận những khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua sắm các thiết bị điện, tự động hóa.

Tư vấn thông tin về sản phẩm và giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Đồng thời cung cấp các thông tin cạnh tranh như mức giá, chất lượng, chế độ bảo hành... để thuyết phục khách hàng và tạo hợp đồng có lợi nhất.

Báo giá cho khách hàng và thực hiện ký hợp đồng.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật điện để hướng dẫn cài đặt thiết bị điện, tự động hóa

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và lưu trữ, chăm sóc khách hàng. Duy trì và thiết lập các mối quan hệ với khách hàng lâu dài và bền vững.

Thực hiện báo cáo cá nhân cho quản lý trực tiếp và đề xuất các chiến lược phát triển sản phẩm thiết bị phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và các chuyên ngành kinh tế liên quan

Kinh nghiệm: Từ 2 - 4 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, khả năng làm việc việc nhóm, làm việc độc lập

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

Trung thực, điềm tĩnh, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hth Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ + hoa hồng

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Tham gia vào các chương trình đào tạo sản phẩm mới ,các event

Cấp phát đồng phục hằng năm

Lương thưởng cuối năm, tăng lương hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao Động.

Các quyền lợi khác: Du lịch, quà vào các dịp lễ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hth

