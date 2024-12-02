Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Đường số 4, KDC Him Lam, Bình Chánh, HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng.
- Liên hệ và tư vấn khách hàng về mô hình hợp tác.
- Phát triển mở rộng khách hàng, điểm bán, cửa hàng.
- Làm việc linh động thời gian, địa điểm, không gò bó, không đến văn phòng.
- Di chuyển từ nơi ở (nhà) tới địa bàn tỉnh thành phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, năng động, ham học hỏi.
- Làm việc lâu dài, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Chấp nhận di chuyển theo lịch phân công của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thoả thuận theo năng lực
• Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiệt huyết.
• Thu nhập ổn định, mức hoa hồng hấp dẫn.
• Có cơ hội thăng tiến
• Hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C7B/62 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

