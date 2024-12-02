Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Đường số 4, KDC Him Lam, Bình Chánh, HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng.

- Liên hệ và tư vấn khách hàng về mô hình hợp tác.

- Phát triển mở rộng khách hàng, điểm bán, cửa hàng.

- Làm việc linh động thời gian, địa điểm, không gò bó, không đến văn phòng.

- Di chuyển từ nơi ở (nhà) tới địa bàn tỉnh thành phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

- Giao tiếp tốt, năng động, ham học hỏi.

- Làm việc lâu dài, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Chấp nhận di chuyển theo lịch phân công của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thoả thuận theo năng lực

• Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiệt huyết.

• Thu nhập ổn định, mức hoa hồng hấp dẫn.

• Có cơ hội thăng tiến

• Hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRỌNG

