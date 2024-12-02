Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập, phát triển, duy trì mối quan hệ với ngành hàng.

Đưa sản phẩm của công ty vào các kênh khách hàng phụ trách chính.

Sắp xếp gặp gỡ, chăm sóc khách hàng thường xuyên để tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác phát triển.

Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao.

Thúc đẩy doanh thu trực tiếp và phối hợp thu hồi công nợ với kênh khách hàng phụ trách.

Báo cáo cho Quản lý tình hình thực tế và dự đoán được doanh thu tháng tiếp theo.

Quản lý doanh thu và các mã hàng bán được hàng ngày.

Nắm số tồn từng khách hàng, từng mã hàng, cập nhật thông tin các mã bán nhanh và mã bán chậm.

Tìm hiểu, báo cáo cho Quản lý nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến.

Theo dõi về các thông tin sản phẩm mới: Thương hiệu sản phẩm, kiểu dáng, màu sắc...

Tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng tại kênh khách hàng phụ trách chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực kinh doanh hoặc yêu thích công việc kinh doanh.

Có kiến thức về thực phẩm và ngoại ngữ là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp; đàm phán; thuyết phục.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng tháng 13+14

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định

Lễ, tết; Sinh nhật; Hiếu hỉ; Trung thu

Team building

Bảo hiểm tại nạn 24/24; Bảo hiểm sức khỏe toàn diện; Bảo hiểm nhân thọ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin