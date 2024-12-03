Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Phòng Khám CarePlus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hệ Thống Phòng Khám CarePlus
- Hồ Chí Minh:
- CarePlus International Clinic, Crescent Plaza, 102 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
- 66
- 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 66, 68 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- 107 Tân Hải, Ward 13, Tân Bình Dist, Crescent Plaza, Ho Chi Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
1. Chuyên viên Kinh doanh khách hàng cá nhân
2. Chuyên viên kinh doanh mảng Chẩn đoán hình ảnh
3. Chuyên viên kinh doanh qua điện thoại
Tư vấn gói khám cho khách hàng
Gọi điện thoại tư vấn/ chăm sóc khách hàng cũ/mới để tối ưu doanh số.
Tăng tệp khách hàng
Đảm bảo doanh số chỉ tiêu hàng tháng
Lập báo cáo kết quả kinh doanh
Thực hiện các công việc khác được yêu cầu bới Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí Kinh doanh, ưu tiên mảng Y/Dược
Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế
Tại Hệ Thống Phòng Khám CarePlus Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ theo gói Premium
Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)
Bảo hiểm sức khỏe tư nhân
Review năng lực 1 lần/năm
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Team Building, Company trip, YEP,… hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Phòng Khám CarePlus
