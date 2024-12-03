Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Phòng Khám CarePlus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - CarePlus International Clinic, Crescent Plaza, 102 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh - 66 - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 66, 68 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh - 107 Tân Hải, Ward 13, Tân Bình Dist, Crescent Plaza, Ho Chi Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Chuyên viên Kinh doanh khách hàng cá nhân

2. Chuyên viên kinh doanh mảng Chẩn đoán hình ảnh

3. Chuyên viên kinh doanh qua điện thoại

Tư vấn gói khám cho khách hàng

Gọi điện thoại tư vấn/ chăm sóc khách hàng cũ/mới để tối ưu doanh số.

Tăng tệp khách hàng

Đảm bảo doanh số chỉ tiêu hàng tháng

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Thực hiện các công việc khác được yêu cầu bới Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thương mại/ Quản trị kinh doanh hoặc tương đương

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí Kinh doanh, ưu tiên mảng Y/Dược

Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế

Tại Hệ Thống Phòng Khám CarePlus Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh

Khám sức khỏe định kỳ theo gói Premium

Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân

Review năng lực 1 lần/năm

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Team Building, Company trip, YEP,… hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Phòng Khám CarePlus

