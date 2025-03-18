Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nghiên cứu, tìm hiểu về xu hướng tiêu dùng thị trường Mỹ để đưa ra ý tưởng trên các sản phẩm làm POD.

Phối hợp làm việc với bộ phận thiết kế để hiện thực hóa ý tưởng, đưa ra sản phẩm có sức thu hút và sáng tạo.

Bán hàng trên các sàn thương mại điện tử

Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm mới.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm POD dropship tiktok hoặc kinh nghiệm làm các sàn TMĐT (Shopee, amazon, Etsy,..)

Tiếng anh khá

Giao tiếp tự tin, hoạt bát

Có kinh nghiệm bán hàng, seller trên các nền tảng TMĐT

Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản 8 - 10 triệu đồng + % doanh số upto 20tr

Thưởng hiệu quả công việc và KPI

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước

Đi du lịch 2 lần 1 năm

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định

Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước

Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)

Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 ( 07h30 - 12h00 & 13h00 - 16h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

