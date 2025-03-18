Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nghiên cứu, tìm hiểu về xu hướng tiêu dùng thị trường Mỹ để đưa ra ý tưởng trên các sản phẩm làm POD.
Phối hợp làm việc với bộ phận thiết kế để hiện thực hóa ý tưởng, đưa ra sản phẩm có sức thu hút và sáng tạo.
Bán hàng trên các sàn thương mại điện tử
Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm mới.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm POD dropship tiktok hoặc kinh nghiệm làm các sàn TMĐT (Shopee, amazon, Etsy,..)
Tiếng anh khá
Giao tiếp tự tin, hoạt bát
Có kinh nghiệm bán hàng, seller trên các nền tảng TMĐT
Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản 8 - 10 triệu đồng + % doanh số upto 20tr
Thưởng hiệu quả công việc và KPI
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Đi du lịch 2 lần 1 năm
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 ( 07h30 - 12h00 & 13h00 - 16h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS
