Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH FOLINAS
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH FOLINAS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu, tìm hiểu về xu hướng tiêu dùng thị trường Mỹ để đưa ra ý tưởng trên các sản phẩm làm POD.
Phối hợp làm việc với bộ phận thiết kế để hiện thực hóa ý tưởng, đưa ra sản phẩm có sức thu hút và sáng tạo.
Bán hàng trên các sàn thương mại điện tử
Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm mới.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm POD dropship tiktok hoặc kinh nghiệm làm các sàn TMĐT (Shopee, amazon, Etsy,..)
Tiếng anh khá
Giao tiếp tự tin, hoạt bát
Có kinh nghiệm bán hàng, seller trên các nền tảng TMĐT

Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản 8 - 10 triệu đồng + % doanh số upto 20tr
Thưởng hiệu quả công việc và KPI
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Đi du lịch 2 lần 1 năm
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 ( 07h30 - 12h00 & 13h00 - 16h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FOLINAS

CÔNG TY TNHH FOLINAS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 524 đường Láng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

