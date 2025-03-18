Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh Corex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh Corex
- Hà Nội:
- Tầng 9, số 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
QUAN HỆ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC
Tìm kiếm, thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng, đối tác, nhà tài trợ
Giới thiệu sản phẩm dịch vụ, xây dựng báo giá gửi khách hang
Phát triển và quản lý đội ngũ công tác viên mời tài trợ cho các dự án
LẬP KẾ HOẠCH:
Nghiên cứu để hiểu sâu khách hàng và dự án
Tham gia xây dựng ý tưởng sáng tạo, cốt truyện, nội dung cho các dự án
Lập kế hoạch chi tiết về dự án bao gồm ngân sách, kế hoạch triển khai
Phối hợp với các team nội bộ xây dựng proposal cho chương trình.
Tham gia thuyết trình bản kế hoạch dự án để thuyết phục khách hàng, nhà tài trợ
Lập kế hoạch chi tiết về dự án bao gồm ngân sách, kế hoạch triển khai, phân bổ
nguồn lực, đối tác triển khai
QUẢN LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN:
Phối hợp và giao tiếp giữa inhouse - supplier - client một cách hiệu quả.
Chuẩn bị các báo cáo, briefing, lịch làm việc, kịch bản,... theo hướng dẫn của cấp
trên.
Chuẩn bị hồ sơ tài chính cho dự án.
Chuẩn bị các công việc hậu cần cho dự án.
Tham gia đánh giá kết quả sáng tạo của inhouse dựa trên yêu cầu của khách
hàng.
Cảnh báo/ Báo cáo trực tiếp cho cấp trên những vấn đề phát sinh, vướng mắc
trong quá trình thực hiện.
Tổ chức quản lý việc triển khai sản xuất chương trình.
Làm thủ tục thanh lý hợp đồng và hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong mảng event hoặc các lĩnh vực truyền thông marketing.
Ưu tiên Nữ, độ tuổi 9x
Kỹ năng mềm về quản lý thời gian, quản trị con người, giao tiếp rõ ràng, kiên nhẫn và đam mê, có
thẩm mỹ, khả năng chịu áp lực tốt.
Hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu liên tục thay đổi của khách hàng và thị trường.
Kỹ năng viết tốt, có khả năng xây dựng proposal.
Tiếng Anh tốt cả 4 kỹ năng là một lợi thế
Linh hoạt nếu phải đi công tác.
Ngoại hình chuyên nghiệp.
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh Corex Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động
Được đào tạo bài bản trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao của công ty
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa
Được tham gia văn hóa vui chơi, thể thao, du lịch trong và ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh Corex
