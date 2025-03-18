Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh Corex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9, số 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC

Tìm kiếm, thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng, đối tác, nhà tài trợ

Giới thiệu sản phẩm dịch vụ, xây dựng báo giá gửi khách hang

Phát triển và quản lý đội ngũ công tác viên mời tài trợ cho các dự án

LẬP KẾ HOẠCH:

Nghiên cứu để hiểu sâu khách hàng và dự án

Tham gia xây dựng ý tưởng sáng tạo, cốt truyện, nội dung cho các dự án

Lập kế hoạch chi tiết về dự án bao gồm ngân sách, kế hoạch triển khai

Phối hợp với các team nội bộ xây dựng proposal cho chương trình.

Tham gia thuyết trình bản kế hoạch dự án để thuyết phục khách hàng, nhà tài trợ

Lập kế hoạch chi tiết về dự án bao gồm ngân sách, kế hoạch triển khai, phân bổ

nguồn lực, đối tác triển khai

QUẢN LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN:

QUẢN LÝ

TRIỂN KHAI

DỰ ÁN:

Phối hợp và giao tiếp giữa inhouse - supplier - client một cách hiệu quả.

Chuẩn bị các báo cáo, briefing, lịch làm việc, kịch bản,... theo hướng dẫn của cấp

trên.

Chuẩn bị hồ sơ tài chính cho dự án.

Chuẩn bị các công việc hậu cần cho dự án.

Tham gia đánh giá kết quả sáng tạo của inhouse dựa trên yêu cầu của khách

hàng.

Cảnh báo/ Báo cáo trực tiếp cho cấp trên những vấn đề phát sinh, vướng mắc

trong quá trình thực hiện.

Tổ chức quản lý việc triển khai sản xuất chương trình.

Làm thủ tục thanh lý hợp đồng và hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong mảng event hoặc các lĩnh vực truyền thông marketing.

Ưu tiên Nữ, độ tuổi 9x

Kỹ năng mềm về quản lý thời gian, quản trị con người, giao tiếp rõ ràng, kiên nhẫn và đam mê, có

thẩm mỹ, khả năng chịu áp lực tốt.

Hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu liên tục thay đổi của khách hàng và thị trường.

Kỹ năng viết tốt, có khả năng xây dựng proposal.

Tiếng Anh tốt cả 4 kỹ năng là một lợi thế

Linh hoạt nếu phải đi công tác.

Ngoại hình chuyên nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh Corex Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 20 Triệu

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động

Được đào tạo bài bản trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao của công ty

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa

Được tham gia văn hóa vui chơi, thể thao, du lịch trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kinh Doanh Corex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin