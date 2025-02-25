Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dìn Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 103a Phạm Ngũ Lão, quận 1 (ngay công viên 23/09),Hồ Chí Minh, Quận 1

Trực Fanpage, chăm sóc, và tư vấn khách hàng đặt bàn tiệc ( Thôi nôi, đám cưới, khách đoàn, …. ) tại nhà hàng

Tiếp nhận thông tin khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề của khách hàng trên các kênh truyền thông như: website, facebook, zalo, …

Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của doanh nghiệp tới khách hàng.

Báo cáo hàng tuần với cấp trên về tiến độ công việc.

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng trở lên có chuyên ngành liên quan

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Có kiến thức cơ bản về ngành nhà hàng là một lợi thế

Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến

Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dìn Ký Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP TỪ 12.000.000 - 25.000.000/ THÁNG

Lương cứng + Hoa hồng trực tiếp + Hoa hồng từ kênh online 100%

Hỗ trợ ăn uống giữa ca làm việc

Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến trong ngành nhà hàng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

