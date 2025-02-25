Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dìn Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dìn Ký
- Hồ Chí Minh:
- 103a Phạm Ngũ Lão, quận 1 (ngay công viên 23/09),Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Trực Fanpage, chăm sóc, và tư vấn khách hàng đặt bàn tiệc ( Thôi nôi, đám cưới, khách đoàn, …. ) tại nhà hàng
Tiếp nhận thông tin khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề của khách hàng trên các kênh truyền thông như: website, facebook, zalo, …
Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của doanh nghiệp tới khách hàng.
Báo cáo hàng tuần với cấp trên về tiến độ công việc.
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có kiến thức cơ bản về ngành nhà hàng là một lợi thế
Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến
Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dìn Ký Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Hoa hồng trực tiếp + Hoa hồng từ kênh online 100%
Hỗ trợ ăn uống giữa ca làm việc
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến trong ngành nhà hàng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dìn Ký
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
