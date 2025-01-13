Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Sky Love làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

• Sử dụng các công cụ như điện thoại, ứng dụng MXH, hoặc các nền tảng trực tuyến để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

• Gọi điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp khách hàng các dịch vụ thẩm mỹ, giới thiệu các chương trình ưu đãi và đặt hẹn, chốt khách làm dịch vụ

• Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo họ hài lòng và tin tưởng vào dịch vụ.

• Chủ động tìm kiếm khách hàng mới thông qua các mối quan hệ cá nhân, mạng xã hội hoặc các kênh online khác.

• Các công việc khác liên quan đến khách hàng (nếu có)