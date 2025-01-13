Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Sky Love làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Sky Love
- Hồ Chí Minh:
- Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
• Sử dụng các công cụ như điện thoại, ứng dụng MXH, hoặc các nền tảng trực tuyến để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
• Gọi điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp khách hàng các dịch vụ thẩm mỹ, giới thiệu các chương trình ưu đãi và đặt hẹn, chốt khách làm dịch vụ
• Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo họ hài lòng và tin tưởng vào dịch vụ.
• Chủ động tìm kiếm khách hàng mới thông qua các mối quan hệ cá nhân, mạng xã hội hoặc các kênh online khác.
• Các công việc khác liên quan đến khách hàng (nếu có)
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Sky Love Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng % doanh số thưởng nhất ngày/tuấn/tháng/quý/năm, thưởng mời KH lên
• Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn, bán hàng, và kiến thức ngành thẩm mỹ.
• Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Sky Love
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI